Лесной пожар в Огузе

В Огузском районе в лесном массиве близ села Хачмаз произошел пожар.

Как сообщила АПА пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, пожар потушили местные структуры Министерства, сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС и жители села, передает Day.Az.

В результате пожара сгорела сухая травяная растительность на площади около 1,5 га.