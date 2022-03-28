https://news.day.az/society/1448045.html Лесной пожар в Огузе
Лесной пожар в Огузе
В Огузском районе в лесном массиве близ села Хачмаз произошел пожар.
Как сообщила АПА пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, пожар потушили местные структуры Министерства, сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС и жители села, передает Day.Az.
В результате пожара сгорела сухая травяная растительность на площади около 1,5 га.
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