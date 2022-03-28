Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 155 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 7, вторую дозу получили 9, бустерную дозу - 138 человек. После сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировался 1 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 406 075, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 321 396, вторую дозу получили 4 818 801, бустерную дозу - 3 039 521 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 226 357 человек.