Как распределяли и использовали воду в Карабахском ханстве

Большая часть земель в Гарабагском ханстве на территории Азербайджана находилась в собственности хана. Материальной основой политического могущества хана являлся обширный земельный фонд и оросительные системы. Хану принадлежали огромные участки пахотных земель, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Как и во всех странах Востока, на территории Азербайджана преобладало искусственное орошение. Поэтому наличие и организация водных систем всегда имели большое значение в его сельском хозяйстве. Каналы, кяризы, колодцы находились на землях частных лиц или сельских общин, поэтому считались их собственностью.

В период ханства большинство действующих в Гарабаге каналов принадлежало отдельным феодалам. Колодцы, выкопанные на бесхозной земле, и прилегающие к нему земли считались собственностью хозяев колодцев. Владельцы кяризов также имели право использовать окрестные земли, орошаемые их водой.

К примеру, один из крупнейших землевладельцев ханства Рустам бек владел пятью каналами: Раккал (проведен из Гарачая), Хекархы (проведен из реки Хачинка), Алефарх (проведен из казенного канала Хатынархы), Гусейнархы (проведен из Араза) и Талейархы (проведен из реки Тертер). Часть этих каналов была подарена ему ханом, другая - куплена самим феодалом.

Согласно обычаям, каждый имел право провести канал через землю любого человека, и землевладелец не мог этому препятствовать. Землевладелец при этом мог использовать воду из данного канала для собственных нужд.

По мусульманскому праву, речной водой могли пользоваться все. С этой точки зрения владельцы земель, расположенных вблизи рек, имели большое преимущество. С помощью плотин и др. сооружений они могли орошать свои земли. Земли, находящиеся в верховьях рек, орошались в первую очередь. Но владельцы этих земель должны были следить за тем, чтобы вода на орошаемых участках не поднималась выше лодыжки.

Историк А.Талыбзаде указывал на наличие в Гарабагском ханстве Джабраилского, Кабирлинского, Джаванширского, Зангезурского, Мегринского, Баргюшадского, Гафанского, Гарачорлунского и еще 13 других магалов (административная единица, состояла из нескольких селений) по использованию воды.

Карабахское ханство и его окружение

Распределением и использованием воды в магале занимался мираб (выборное лицо, которое заведует оросительной водой и распределяет ее). Мираб избирался ежегодно накануне начала сезона орошения. В каждом селе у него имелся помощник - джувар. Мираб избирался всей сельской общиной магала, а джувары - жителями каждого села отдельно.

В каждом магале назначались два надзирателя, которые следили за работой мираба. Мирабы распределяли воду между общинами, устанавливали водораспределительные знаки на водоразделе плотины, обходили засеянные поля магала, при необходимости производили дополнительное орошение отдельных участков.

Правила водопользования были неодинаковыми для всего ханства. К примеру, в летние месяцы в Гаргарчае, вода которого делилась между 29 селами на 48 частей, было до 50 башей (50 кубических футов в секунду) воды. При таком количестве воды одновременная подача ее в села осуществлялась в следующей пропорции: первая группа сел получала 6 частей, вторая - 9 частей, третья - 8 частей, четвертая - 11 частей, пятая - 14 частей воды. В засушливые годы летом в Гаргарчае не было более 14 башей воды. Если бы села получали воду из канала в обычном порядке, то ее хватило бы не всем.

В селах крестьяне делили между собой воду в соответствии с площадями садов и посевов. Для облегчения работы по распределению воды крестьяне объединялись по 2-3 или 5 хозяйств, определяя между собой очередность орошения. Села, использующие воду из больших оросительных каналов, распределяли воду аналогично тому, как это делали в бассейне Гаргарчая.

Исключение составляли населенные пункты, расположенные вблизи рек Араз и Хекери, где жители могли использовать воду без ограничений, так как они несли совместные расходы по сооружению и эксплуатации каналов. Эти расходы делились не по количеству воды, потребляемой селами, а по числу хозяйств в них.

Искусственное орошение на территории Азербайджана, с жарким и сухим климатом, имело доминирующее значение в сельском хозяйстве. Нередко это приводило к обострению социальных отношений, потому как вода была одним из наиболее острых вопросов для сельских жителей. Искусственное орошение являлось обязательным условием не только для земледелия, но и для скотоводства.