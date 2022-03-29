Грабитель с игрушечным пистолетом украл золотые украшения на 45 тыс. манатов

В Гёйчае из магазина золотых изделий была совершена кража на сумму 45 тысяч манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Шекинская региональная группа пресс-службы МВД.

Потерпевший обратился в районное управление полиции с заявлением о том, что у него, угрожая оружием, украли золотые украшения на сумму 45 тысяч манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией, задержаны и переданы следствию житель села Байдовул Афсун Салимзаде и двое несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступления.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные планировали ограбление магазина еще несколько дней назад. 26 марта один из несовершеннолетних зашел в магазин, чтобы реализовать свой план.

Воспользовавшись отсутствием продавца, он украл золотые украшения, однако, покидая место преступления, встретил хозяина магазина. Злоумышленник принялся угрожать владельцу магазина игрушечным пистолетом, а после сбежал. Несовершеннолетний передал украденные вещи Афсуну Салимзаде, ожидавшему его на расстоянии, после чего они разделились, чтобы сбить преследователей со следа. А.Салимзаде пошел по адресу другого несовершеннолетнего односельчанина, и спрятав золото в стеклянную банку, закопал у него во дворе. Преступники намеревались позже увезти награбленное в Баку, там продать и поделить деньги между собой.

По факту возбуждено уголовное дело, а закопанные в землю золотые украшения изъяты в качестве вещественных доказательств и переданы следствию.