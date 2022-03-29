https://news.day.az/society/1448166.html Из Украины эвакуирован еще один азербайджанский водитель грузовика
Из Украины эвакуирован еще один азербайджанский водитель грузовика
Из Украины эвакуирован еще один азербайджанский водитель грузовика, сообщил во вторник Trend пресс-секретарь Ассоциации международных автоперевозчиков Азербайджана (ABADA) Руслан Эльдароглу, передает Day.Az.
По его словам, обеспечен выезд из Украины находившегося в Киеве водителя Алиева Арифа Эйнулла оглу.
Эльдароглу сообщил, что Алиев, который в настоящее время находится в Болгарии, прибудет в Азербайджан через Молдову, Румынию и Турцию.
Отметим, что до сегодняшнего дня из Украины эвакуированы 37 азербайджанских водителей грузовиков и 33 фуры.
В настоящее время в Украине остаются два азербайджанских водителя. Ведется работа для их эвакуации.
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