Из Украины эвакуирован еще один азербайджанский водитель грузовика, сообщил во вторник Trend пресс-секретарь Ассоциации международных автоперевозчиков Азербайджана (ABADA) Руслан Эльдароглу, передает Day.Az.

По его словам, обеспечен выезд из Украины находившегося в Киеве водителя Алиева Арифа Эйнулла оглу.

Эльдароглу сообщил, что Алиев, который в настоящее время находится в Болгарии, прибудет в Азербайджан через Молдову, Румынию и Турцию.

Отметим, что до сегодняшнего дня из Украины эвакуированы 37 азербайджанских водителей грузовиков и 33 фуры.

В настоящее время в Украине остаются два азербайджанских водителя. Ведется работа для их эвакуации.