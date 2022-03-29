https://news.day.az/society/1448169.html Из каких стран чаще всего приезжают студенты для обучения в вузах Азербайджана?
Из каких стран чаще всего приезжают студенты для обучения в вузах Азербайджана?
Студенты из Турции, Ирана и России чаще остальных выбирают вузы Азербайджана для получения высшего образования.
Об этом свидетельствуют данные Erudera, первой в мире платформы для поиска вузов для образования, поддерживаемой искусственным интеллектом, передает Day.Az.
Так, согласно данным платформы, в 2019 году в Азербайджане обучались 5 513 иностранных студентов, в том числе 2 257 из Турции, 996 - Ирана, 481 - из России.
Топ-10 стран, откуда чаще всего приезжают студенты в Азербайджан для получения высшего образования.
|
Турция
|
2 257
|
Иран
|
996
|
Россия
|
481
|
Грузия
|
464
|
Ирак
|
234
|
Туркменистан
|
139
|
Пакистан
|
134
|
Нигерия
|
84
|
Китай
|
75
|
Шри Ланка
|
68
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