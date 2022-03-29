Из каких стран чаще всего приезжают студенты для обучения в вузах Азербайджана?

Студенты из Турции, Ирана и России чаще остальных выбирают вузы Азербайджана для получения высшего образования.

Об этом свидетельствуют данные Erudera, первой в мире платформы для поиска вузов для образования, поддерживаемой искусственным интеллектом, передает Day.Az.

Так, согласно данным платформы, в 2019 году в Азербайджане обучались 5 513 иностранных студентов, в том числе 2 257 из Турции, 996 - Ирана, 481 - из России.

Топ-10 стран, откуда чаще всего приезжают студенты в Азербайджан для получения высшего образования.