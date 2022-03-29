https://news.day.az/society/1448197.html На территории Гараязского заповедника задержан браконьер
На территории Гараязского заповедника задержан браконьер
В ходе контрольных мероприятий, проводимых Гараязским государственным природным заповедником, был задержан мужчина, осуществлявший незаконную рыбную ловлю на территории заповедника.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов, в ходе расследования было установлено, что браконьером оказался житель Газахского района Рашад Мусаев. Также у него был конфискован соответствующий инвентарь.
По данному факту в отношении правонарушителя были приняты меры в соответствии с законом.
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