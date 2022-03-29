На территории Гараязского заповедника задержан браконьер

В ходе контрольных мероприятий, проводимых Гараязским государственным природным заповедником, был задержан мужчина, осуществлявший незаконную рыбную ловлю на территории заповедника.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов, в ходе расследования было установлено, что браконьером оказался житель Газахского района Рашад Мусаев. Также у него был конфискован соответствующий инвентарь.

По данному факту в отношении правонарушителя были приняты меры в соответствии с законом.