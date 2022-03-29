В Азербайджане выросло число граждан, которым назначена инвалидность

В 2021 году в Азербайджане на основании направлений, выданных государственными медицинскими учреждениями, первично назначена ​​инвалидность 18,5 тысячи человек, что в 1,3 раза больше, чем в 2020 году.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сводном отчете о деятельности Кабинета министров в прошлом году.

Согласно документу, из них число граждан, которым назначена инвалидность первой группы, составило 1,6 тысячи человек, второй группы - 7,1 тысячи, третьей группы - 5,3 тысячи человек.

Число граждан, которым была назначена инвалидность первой группы, сократилось на 15 процентов, второй группы и третьей группы - выросло на 22 и 43 процента соответственно.