https://news.day.az/society/1448260.html В Баку задержана женщина с младенцем, занимавшаяся попрошайничеством - ВИДЕО
В Баку задержана женщина с младенцем, занимавшаяся попрошайничеством - ВИДЕО
На территории Насиминского района Баку задержана жительница Евлахского района Н.Абдуллаева, занимавшаяся попрошайничеством со своей маленькой дочерью (2021 г.р.). Женщину пригласили в районное управление полиции, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.
Ребенок находился в запущенном состоянии и при содействии соответствующих госструктур был помещен в детский дом.
Также выяснилось, что Н.Абдуллаева ранее принуждала к попрошайничеству двух своих детей, которые впоследствии тоже были переданы под опеку государства.
В отношении Н.Абдуллаевой в Насиминском РУП проводится расследование.
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