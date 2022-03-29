В Баку задержана женщина с младенцем, занимавшаяся попрошайничеством

На территории Насиминского района Баку задержана жительница Евлахского района Н.Абдуллаева, занимавшаяся попрошайничеством со своей маленькой дочерью (2021 г.р.). Женщину пригласили в районное управление полиции, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Ребенок находился в запущенном состоянии и при содействии соответствующих госструктур был помещен в детский дом.

Также выяснилось, что Н.Абдуллаева ранее принуждала к попрошайничеству двух своих детей, которые впоследствии тоже были переданы под опеку государства.

В отношении Н.Абдуллаевой в Насиминском РУП проводится расследование.