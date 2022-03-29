Сколько человек прошли вакцинацию в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 18 957 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 1031, вторую дозу получили 2475 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 14568, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 883 человека.

Общее число сделанных вакцин в стране составляет 13 425 032, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 322 427, вторую дозу получили 4 821 276 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 054 089, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 227240 человек.