Суд отклонил жалобу Вугара Сафарли

В Баку прошло заседание суда по апелляционной жалобе на приговор в отношении бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ Вугара Сафарли и других обвиняемых - Надира Мамедова, Шахина Ибрагимова и Тельмана Тахирова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, суд отклонил апелляционную жалобу Вугара Сафарли.

Напомним, что на основании собранных доказательств Вугару Сафарли и другим лицам были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение и растрата с нанесением ущерба в особо крупном размере), 193-1.3.2 (легализация полученных преступным путем денежных средств в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжелым последствиям с нанесением ущерба в крупном размере), 313 (служебный подлог) и другим статьям УК Азербайджана.

Вугар Сафарли был приговорен к 10 с половиной, а проходивший по этому уголовному делу Надир Мамедов - к шести годам лишения свободы.

Суд назначил условное наказание другим обвиняемым - Беньямину Исмаилову, Адалату Велиеву, Намику Гаджиеву, Бахтияру Фатуллаеву, Тамкину Халилову, Тельману Тахирову, Валеху Оруджеву, Шахину Ибрагимову и Тахине Ягубовой.