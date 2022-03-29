https://news.day.az/society/1448339.html В Гяндже задержан наркоторговец - ФОТО
В Гяндже задержан наркоторговец - ФОТО
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Физулинским районным отделением полиции в селе Ахмедалилар Физулинского района, был задержан ранее судимый житель Гянджи Юсиф Мамедов, подозреваемый в торговле наркотиками.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, при досмотре сумки подозреваемого было обнаружено и изъято около 2,7 кг марихуаны, более 2,3 кг метамфетамина и около 2 кг героина.
По данному факту в Физулинском отделении полиции было возбуждено уголовное дело, и решением суда Юсиф Мамедов заключен под стражу.
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