Дворец Панахали хана в Шуше, подвергшийся армянскому вандализму

Столица азербайджанской культуры - город Шуша, считающийся жемчужиной всего Кавказа, богат историческими, культурными и архитектурными памятниками. Как и в других городах и районах, оккупированных армянами, они хотели и в Шуше стереть наше историческое прошлое, духовную память. В городе разграблены, разрушены или арменизированы культурные объекты, памятники, архитектурно-исторические образцы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, дворец основателя Карабахского ханства Панахали хана, расположенный в исторической части Шуши, также является одним из исторических памятников, подвергшихся армянскому вандализму.

Дворец был резиденцией Панахали хана, он также проживал здесь вместе с семьей. В четырех углах дворца, построенного в форме квадрата, располагались оборонительные башни, а внутри - соответствующие комнаты. К сожалению, за годы оккупации этот исторический памятник был полностью разрушен, уцелели только внешние стены, часть башен и портал.