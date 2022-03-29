https://news.day.az/society/1448392.html На территории села Фаррух Ходжалинского района обнаружены человеческие скелеты - ФОТО
На территории села Фаррух Ходжалинского района обнаружены человеческие скелеты - ФОТО
В селе Фаррух Ходжалинского района обнаружены человеческие скелеты.
Как передает Day.Az, азербайджанские военнослужащие обнаружили их в ходе земляных работ на позициях в селе Фаррух.
Предполагается, что останки принадлежат азербайджанским военнослужащим, погибшим в ходе боевых действий за высоту Фаррух, и азербайджанцам, спасавшимся бегством во время Ходжалинского геноцида.
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