На территории села Фаррух Ходжалинского района обнаружены человеческие скелеты
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В селе Фаррух Ходжалинского района обнаружены человеческие скелеты.

Как передает Day.Az, азербайджанские военнослужащие обнаружили их в ходе земляных работ на позициях в селе Фаррух.

Предполагается, что останки принадлежат азербайджанским военнослужащим, погибшим в ходе боевых действий за высоту Фаррух, и азербайджанцам, спасавшимся бегством во время Ходжалинского геноцида.