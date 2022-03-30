Тяжелая авария в центре Баку - мотоциклист сбил пешехода
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В центре Баку прозоишла тяжелое ДТП .

Как сообщили Day.Az очевидцы с места происшествия, водитель мотоцикла сбил пешехода. В результате аварии движение на дороге затруднено.

На место ДТП прибыли скорая помощь и сотрудники полиции.

Согласно предварительным данным, пешеход скончался.