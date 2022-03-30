https://news.day.az/society/1448403.html Тяжелая авария в центре Баку - мотоциклист сбил пешехода - ВИДЕО
Тяжелая авария в центре Баку - мотоциклист сбил пешехода - ВИДЕО
В центре Баку прозоишла тяжелое ДТП .
Как сообщили Day.Az очевидцы с места происшествия, водитель мотоцикла сбил пешехода. В результате аварии движение на дороге затруднено.
На место ДТП прибыли скорая помощь и сотрудники полиции.
Согласно предварительным данным, пешеход скончался.
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