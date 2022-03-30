https://news.day.az/society/1448449.html В Исмаиллы сгорел двухэтажный дом
В Исмаиллы сгорел двухэтажный дом
В селе Тезекенд Исмаиллинского района произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы быта двухэтажного дома общей площадью 120 кв.м (по 60 кв.м каждый этаж).
Соседние постройки были защищены от огня.
Пожар был потушен противопожарными подразделениями.
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