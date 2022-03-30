В Исмаиллы сгорел двухэтажный дом
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В селе Тезекенд Исмаиллинского района произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы быта двухэтажного дома общей площадью 120 кв.м (по 60 кв.м каждый этаж).

Соседние постройки были защищены от огня.

Пожар был потушен противопожарными подразделениями.