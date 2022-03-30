На каких исторических памятниках Азербайджана ведутся ремонтно-восстановительные работы?

В 2022 году на ряде исторических и культурных памятников Азербайджана проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Об этом сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

В сообщении отмечается, что в этом году продолжаются мероприятия по охране и восстановлению богатого культурного наследия Азербайджана.

"В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы на историческом мосту Сыныг-керпю, в крепости Чираг-гала (Шабранский район), в историческом здании Газахской учительской семинарии и в бане Исрафил ага, расположенной рядом с семинарией", - говорится в сообщении.