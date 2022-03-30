https://news.day.az/society/1448520.html В Джебраиле, Физули и Суговушане строятся новые школы
В Джебраиле, Физули и Суговушане строятся новые школы
Министерство образования Азербайджана обнародовало информацию о проектах по строительству школ на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобразования, в Шуше и Агдаме продолжаются работы по строительству школ на 960 ученических мест.
В рамках проекта "Умное село", реализуемого в селе Агалы Зангиланского района, строится средняя школа на 288 ученических мест.
Кроме того, подготавливается проектно-сметная документация по строительству полной средней школы на 960 ученических мест в Джебраиле и Физули, а также по капитальному ремонту школы на 144 ученических места в поселке Суговушан.
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