В Азербайджане утверждены генпланы ряда городов
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Утверждены генеральные планы четырех городов Азербайджана.

Как передает Day.Az, соответствующие постановления подписал премьер-министр Али Асадов.

Таким образом, утверждены генеральные планы развития городов Саатлы, Кюрдамир, Шабран и Сабирабад на период до 2038 года.