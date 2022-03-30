https://news.day.az/society/1448524.html В Азербайджане утверждены генпланы ряда городов
В Азербайджане утверждены генпланы ряда городов
Утверждены генеральные планы четырех городов Азербайджана.
Как передает Day.Az, соответствующие постановления подписал премьер-министр Али Асадов.
Таким образом, утверждены генеральные планы развития городов Саатлы, Кюрдамир, Шабран и Сабирабад на период до 2038 года.
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