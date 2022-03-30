Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, утром местами прогнозируется туман, умеренный северо-западный ветер, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-8, днем - 12-16, в Баку ночью - 5-7, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков, местами прогнозируется туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем - 17-22 градуса тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 8-13 градусов тепла.