Как будет рассчитываться стоимость новой школьной формы?

Стоимость новой школьной формы в Азербайджане пока не определена.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend заведующий отделом продаж Бакинского швейного дома Этибар Азимов.

По его словам, стоимость школьной формы зависит от ее цвета и качества ткани.

"Утверждены новые образцы школьной формы. Ее цвет и качество ткани будут зависеть от выбора школ, что и определит стоимость школьной формы", - сказал Азимов.

Отметим, что ранее в министерстве образования сообщили, что школьную форму, используемую в настоящее время, разрешено применять до конца 2022/2023 учебного года. После полного внедрения новой школьной формы учащимся будет запрещено посещать общеобразовательные заведения в другой одежде.