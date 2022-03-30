Зачем нужна региональная наука?

Автор: Асаф Гаджиев,

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества, академик НАНА, член Всемирной Академии наук

27 Марта Азербайджанская научная общественнность отметила день науки. Именно в этот день, в 1945 году, была основана Азербайджанская Академия наук, которая прошла долгий путь и внесла важный вклад в развитие государства. Благодаря Азербайджанским ученым, где необходимо подчеркнуть особую роль академика Ю.Мамедалиева, были созданы различные виды топлива, для авиации и ракетных средств, которые кардинально изменили результаты воздушных боев в период Отечественной войны. В 1944 году, президент Академии наук СССР академик В.Комаров посетил Азербайджан и после встречи с Ю.Мамедалиевым, которого называли гением прошедшей эпохи, сказал: "Республика, имеющая только одного такого ученого, как Юсуф Мамедалиев, достойна своей академии". Поэтому в 1945 году было принято решение об организации Академии наук Азербайджана.

В 2018 году Указом Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева 27 Марта был объявлен днем науки. Указ президента страны об учреждении Дня науки, еще раз подтверждает бережное отношение руководства страны к науке.

В апреле этого года состоится Годичное Собрание Национальной Академии наук, которое подведет итоги науки за прошедший год и определит главные направления будущего развития как науки, так и Национальной Академии наук Азербайджана.

Когда мы говорим о развитии науки, почему-то забываем о региональной науке, которая крайне важна для развития государства.

Сегодня при Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), функционируют региональные Отделения в Нахичеване и Гяндже, и научный центр в Шеки. Думаю, что было бы целесообразно и в Карабахе со временем открыть научный центр, что усилит его развитие и скажется на возрождении духовно-культурной жизни в этом регионе Азербайджана. В этом направлении гуманитарная наука должна сказать свое слово.

Целью развития региональной науки является во-первых то, что наука сливается с экономикой региона, выполняет конкретные задачи необходимые для развития региональной экономики. Во-вторых, чтобы вся наука не концентрировалась в одном городе, например, в столице и талантливые люди не съезжались в один центр. Подчеркну, что никакая территория не может развиваться без науки, без вклада ученых. Развитие региональной науки способствует экономическому развитию наших районов, позволяет создавать новые рабочие места и различные инфраструктуры, уменьшать отток способных и талантливых людей в центр, что очень важно с государственной точки зрения. Необходимо разработать государственную политику по территориальному размещению и развитию научно-технологического потенциала. Здесь работа должна идти по принципу Что, Где и Что с этого будет. Другими словами, на что ориентироваться, в каком регионе, и какую выгоду это даст. Одновременно должна быть крепкая связь региональной науки с центром, в данном случае с НАНА. Поэтому, необходимо приложить все усилия, чтобы наука стала служить развитию регионов, а для этого необходимо сделать совсем немного - сориентировать науку на выполнение конкретных задач регионов.

Сегодня понятие региональная наука и как ее развивать превратилось в отдельную область знаний. В 2008 году Нобелевская премия была присуждена американскому ученому Полю Кругману, за вклад в развитие региональной науки, которая существенно влияет на экономическое развитие как регионов, так и страны в целом. В США по инициативе одного из основоположников региональной науки профессора Уолтера Айзарда даже создана Ассоциация развития региональной науки. Однако, не надо думать, что региональная наука, независимо от области ее применения, придя в регионы мгновенно начнет развивать экономику этого района. Необходимо подчеркнуть, что в развитии регионов региональная наука играет вторичную роль, то есть в зависимости от потребностей региона и его промышленности развивается необходимая отрасль науки, на что мы должны обратить внимание при планировании развития науки в регионах страны. Другими словами, в зависимости от региона и его промышленного потенциала, должна развиваться соответствующая отрасль науки, которая может выполнять конкретные промышленные задачи, необходимые региону. Это и есть региональная наука.

За примерами эффективного развития региональной науки далеко ходить не надо. Возьмем пространство бывшего Советского Союза. В СССР было, а теперь функционируют в России несколько научных региональных центров, где уровень науки достаточно высокий. Кроме Москвы, важными научными центрами являются Ленинград (Санкт Петербург), Сибирское, Уральское, Дальневосточное и другие отделения Академии наук России.

В Украине, кроме Киева, был достаточно сильно развит Донецкий научный центр. Как же создавались эти Центры, что за короткое время они превратились в ведущие научные структуры и почему мы в Азербайджане не можем похвастаться тем же. По-видимому, самым ярким примером развития региональной науки является Россия и вообще бывшее пространство СССР, где этот вопрос был эффективно решен.

В науке важны лидеры. Когда является лидер, за ним идут орды молодых талантливых людей. Достаточно привести примеры наших академиков Ю.Мамедалиева, А.Мирзаджанзаде, Г.Абдуллаева, которые создали научные школы и воспитали плеяду азербайджанских ученых, которые и сейчас продуктивно работают. Необходимо подчеркнуть, что все указанные выше ученые занимали ведущие должности после того как проявили себя в науке и стали известными учеными. Поэтому, лидер в науке определяется не должностью, а тем насколько он авторитетен, владеет современной наукой и может ли он воспитать научные кадры и повести за собой людей. Тут необходимо быть очень осторожным и не путать менеджеров с учеными. Именно о квалифицированных ученых идет разговор, которые могут повести за собой молодежь и создать научную школу. К сожалению, на практике выборов в НАНА мы уже не раз сталкивались со случаями, когда избирали в Академию наук руководителей различных университетов и исследовательских институтов, что было большой ошибкой. Эти лица не имели достаточно высокой научной квалификации (могли быть неплохими менеджерами, но не учеными) и занимая высокие научные должности присваивали и продолжают присваивать себе научные достижения других (в виде соавторства в различных статьях и книгах) и тормозят развитие науки. Более того, они являются преградой для молодых исследователей, потому что не дают им двигаться вперед. Посмотрите какое количество работ они публиковали, когда занимали должности. Как только они потеряли должности нет не то что такого количества статей, а их просто нет. Ведь должно быть наоборот, как-будто у них сейчас есть время для исследовательской работы, но странно что нет публикаций. Каких учеников они воспитали после ухода с должностей, практически никаких? Да и будучи на руководящих должностях их имена просто вписываются как научные руководители, хотя никакого влияния на формирование ученого они не оказывают, так как не обладают научным потенциалом и авторитетом. Сегодня Азербайджан возглавляет высокообразованный президент, ценитель науки, который собрал команду из молодых и активных лиц и надеюсь, что этому прошлому будет положен конец. С избранием в Академию наук ученых по должности необходимо закончить раз и навсегда.

Когда создавалось Сибирское Отделение Академии наук, у ее истоков стоял выдающийся ученый, математик мирового класса, академик М.А.Лаврентьев. Вместе с выдающимися академиками физиком С.А.Христиановичем и математиком С.Л.Соболевым они создавали Сибирское Отделение АН СССР, которое прославилось на весь мир. Сегодня Сибирское Отделение Академии наук России это один из мировых центров науки, где на высоком уровне проводятся научные исследования в области естественных и гуманитарных наук. По такому же принципу зарождались Уральский и Дальневосточное Отделения Академии наук СССР, а позже России, где и сегодня работают ведущие ученые, а главное, что молодежь не уезжает из этих регионов, более того едет туда работать.

Еще в советское время, и сегодня тоже в эти научные центры выезжают работать талантливые ученые из центра. Можно привести множество примеров, например, известный механик, академик РАН Р.И.Нигматулин в период 1993-2006 г.г. переехал из МГУ им.М.В.Ломоносова в Уфу, где руководил Уфимским Научным Центром. Именно по его инициативе и руководством был организован в Тюмени Институт Механики многофазных систем, который в настоящее время является авторитетным научным учреждением, куда стекаются молодые ученые региона. Академик А.А.Боровков, который переехал из Москвы в Сибирь, где им создана авторитетная, международно признанная школа теории вероятностей.

Указанные выше научные центры сегодня превратились в кузницу научных кадров, куда тянется местная молодежь. Каких замечательных ученых воспитали эти центры. Академики Г.И.Марчук, Ю.С.Осипов, Н.Н.Красовский, Ю.И.Шонин и др., все они воспитанники Сибирского Отделения Академии наук и с именем каждого из них связано развитие целого направления в науке (первые два занимали пост президента Академии наук СССР, а позже России).

Другой пример - Украина. Чтобы развивать научный центр в Донецке еще в советское время туда командировали известного математика И.И.Гихмана, который проработал там долгое время. Как результат именно в Донецке появились известные ученые, как И.В.Скрыпник, И.И.Ежов и другие. Выдающийся математик, крупный специалист в области теории вероятностей, академик Б.В.Гнеденко был командирован из МГУ им.М.В.Ломоносова во Львов в 1944 году в возрасте 33 лет. Именно в эти годы начал проявляться яркий талант академика Б.В.Гнеденко. Благодаря умению и таланту Б.В.Гнеденко, сформировалась школа по теории вероятностей не только во Львове, но и по всей Украине. Узбекистан, где до сегодняшнего дня действует принцип, когда посылают талантливых ученых руководителями периферийных университетов или научно-исследовательских центров. Один из талантливых математиков узбек по национальности Шавкат Алимов, вернувшийся из МГУ им. М.В.Ломоносова в Узбекистан, долгое время возглавлял университет в Самарканде, куда стекалась молодежь. Ш.Алимов был одним из молодых и известных математиков на пространстве СССР. Самое важное, что эти ведущие ученые с удовольствием уезжают на переферию. По-видимому, ими управляет патриотизм, а самое главное любовь к науке и долг ее развивать.

Какова ситуация в европейских странах? В Швеции с населением в 10 млн., существуют ведущие научные центры в различных регионах. Кроме Стокгольма, есть ведущие научные центры в Гетеборге (университет Чалмерс), Лунде, Уппсала, Умеа и др. В каждом из указанных городов сегодня работают известные ученые в различных областях. В Германии аналогичная картина. Например, во многих европейских городах работают известные врачи, чего не скажешь об Азербайджане. В нашей стране практически все врачи-профессора работают в Баку. Нет ни одного врача-профессора в Гяндже, Ленкоране, Габале и др. городах. Поэтому, наблюдается большой поток больных в Баку, что негативно сказывается на атмосферу города и многие инфраструктуры. Я не призываю, к тому чтобы сейчас немедленно командировать в районы и города страны профессоров из Баку. Этот процесс должен проходить естественно. В европейских странах, например, для получения звания профессора необходимо открытие вакансии профессора в каком-нибудь центре. Другими словами, звание профессора связано не с персоной, а в первую очередь с должностью и регионом, а потом с личностью, и количество таких должностей растет медленно. По каждой специальности есть Специальный Совет, который на конкурсной основе распределяет профессоров по регионам. Главное люди с удовольствием едут в регионы. Благодаря этому в регионах создаются необходимые инфраструктуры. Возможно, что духовная жизнь в регионах не такая богатая как в столице, но это не останавливает людей, ради хорошей работы и спокойной жизни. Более того, появление таких ученых на периферии способствует развитию духовной жизни, так как туда начинают стекаться деятели культуры.

Например, в той же Швеции, где автор проработал долгое время, количество профессоров-математиков по всей стране не превосходит сегодня 10-12. Это не означает, что в Швеции математика не развита, наоборот. Страна дала миру таких выдающихся математиков мирового класса как, Магнус Миттаг Леффлер, Леннарт Карлесон, Харальд Крамер, Ларс Хермандер и др. То же самое можно сказать и о других направлениях науки. Однако, это всего лишь один пример, как можно развивать региональную науку, который можно реализовать в Азербайджане.

Сегодня наши граждане часто посещают Германию в целях лечения. Обратите внимание, что они обращаются к специалистам не только в Берлине, но также и в других городах. Франкфурт, Мюнхен, Тьюбинген и др. где на высоком уровне проводится медицинское обслуживание. Все это подтверждает, что и медицина в этих странах распределена по всей стране, что немаловажно для населения. Это ведет к развитию регионов и к необходимости развития различных инфраструктур именно в регионах страны, что предотвращает отток молодежи из регионов. В европейских странах лица, получившие образование в столице с удовольствием возвращаются в свои регионы на должности.

Взглянем на США, самую ведущую мировую экономику. В этой стране все ведущие научно-образовательные центры распределены по стране. Восточный берег - Гарвард, МТИ, Принстон. Центральная часть страны - Университет Чикаго, Висконсин-Медисон, Корнел. Западное побережье - Станфорд, Беркли и все так называемые университеты Калифорнии в различных городах штата Калифорния (Universities of California), Южно-Калифорнийский университет. Возможно, что правильное распределение ведущих научно-образовательных центров явилось залогом того, что за 250 лет существования, США стали первой экономикой мира. Аналогичная картина в Китае и других ведущих странах.

Какой же секрет был заложен в этом? Ответ очень простой. В создании и становлении этих научных центров принимали участие ученые, которые уже проявили себя или показывали свой талант. За ними пошла молодежь. Вот это и есть важный принцип развития науки и региона в целом, когда есть лидеры и за которыми идет молодежь. В Азербайджане, к сожалению, мы сначала в регионах из местных ученых выбираем членов Академии, а затем пытаемся требовать от них невозможное, т.е. научных достижений. Так науку в регионах и сам регион мы никогда не сумеем развить. Необходимо и нам пойти по пути других стран, США, Европы и России. Избирать или приглашать на должности профессоров в эти центры на конкурсной основе, уже проявивших или зарекомендовавших себя ученых (возможно не работающих в этих регионах), а затем вокруг них собирать местную молодежь. По такому принципу необходимо избирать и членов Академии для регионов. Тогда это даст свои результаты. Можно периодически открывать должности профессоров в регионах и только после этого ВАК выдавать им дипломы. Например, можно поручить ВАК вместе с НАНА вплотную заняться этим вопросом и поручить им обьявлять вакантные должности профессоров в регионах и только после этого выдавать им дипломы. Другими словами, для получения диплома профессора требовать два условия. Первое - это сегодняшние требования предъявляемые ВАК Азербайджана, второе - объявить вакантную позицию в регионе. Причем, для получения звания профессора необходимо поехать в регион. Если по разным причинам человек своевременно возвращается из региона, то в этом случае он теряет звание и естественно зарплату профессора. Даже устроившись на работу в Баку, это лицо не может занимать должность профессора, пока не будет вакансия. В странах Европы этот принцип действует и по сей день. В Баку, по возможности необходимо только замещать освободившиеся должности профессоров или свести их к минимуму, т.е. открывать их по особой необходимости. Можно также сделать надбавки к зарплатам ученых, выезжающим в регионы, т.е. ввести некоторый коэффициент, как делается во многих странах. Это сделает регион привлекательным для молодых, но уже зарекомендовавших ученых и даст толчок для развития науки в регионе и подготовке кадров.

В свое время в Гяндже был открыт Диагностический Центр, куда были вложены большие средства, куплена дорогостоящая аппаратура. Однако из-за нехватки квалифицированных специалистов, Центр так и не функционирует на должном уровне. Поэтому, создавая такие центры необходимо паралельно решать кадровые вопросы.

Можно было бы в Гяндже создать центр по аграрным наукам, тем более что там функционирует Аграрный университет. В Баку сегодня находится научно-исследовательский институт ветеринарии. Студенты из Баку в редких случаях поступают на ветеринарный факультет. Ясно, что специалист из района, окончивший Аграрный университет по специальности ветеринария не приедет работать в Баку, так как есть проблемы с жильем и жизнь в Баку более дорогая, чем в других регионах. Поэтому, было бы целесообразно сделать в Гяндже региональный научный центр по аграрным наукам и перевести туда научно-исследовательский институт ветеринарии, тем более, что в Гяндже и ее пригородах функционируют различные институты с/х профиля (животноводства, защиты растений, хлопководства и др.). В случае перевода Института ветеринарии из Баку в Гянджу, студентам, обучающимся по специальности ветеринария можно будет воспользоваться возможностями практической базы этого института. Однако, это не означает, что в Баку не будет ветеринаров, Естественно, что они должны быть, чтобы оказывать ветеринарные услуги. Необходимо каждому региональному научному центру определить область концентрации научной деятельности, что несомненно увеличит отдачу от этих центров. Для каждого центра можно определить конкретную, подходящую для региона область науки и тогда мы увидим отдачу от их деятельности.

Поэтому наша цель заключается не только в развитии научных исследований, но и в борьбе за их использование на благо общества, на благо страны и всех ее регионов.

Выдающийся физик, Нобелевский лауреат Абдус Салам в своем нобелевском выступлении подчеркивал, что долг каждого ученого внести весомый вклад в служении науки для развития общества. Поэтому долг каждого азербюайджанского ученого заполнить пробел между наукой и промышленностью, где развитие региональной науки играет не последнюю роль.