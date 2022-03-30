Женщины Израиля отметили азербайджанский праздник

Всеизраильская женская партия провела празднование Новруза в городе Нетания, организованного Центром экономического мира совместно с международной ассоциацией Израиль-Азербайджан "АзИз", сообщили Day.Az в пресс-службе АзИз.

Празднование состоялось в консервативной синагоге Нетании общины Бейт Исраэль при участии женского танцевального коллектива под руководством Ралли Абман и танцовщиц Национального Кавказского балета Израиля "Берекет" под руководством Олега Алхазова и художественного руководителя Мадлен Амировой.

В зале, украшенном израильскими и азербайджанскими государственными флагами, были выставлены, характерные для празднования этого многовекового праздника: проросшая пшеница сямяни, свечи, сухофрукты, много разновидностей выпечки, основными из которых были азербайджанская пахлава, шякярбура, шакерчёрек, мутаки и другие. Всё это подавалось наряду с большим обилием самых разнообразных блюд, которые принято подавать на кавказских праздниках.

Представитель Центра экономического мира, известная израильская журналистка Рэйчел Авраам представила подробный видеорепортаж о многовековой традиции празднования Новруза в странах Востока и подробно рассказала о том, как отмечают его в Азербайджане. Многие израильтяне слышали об этом празднике впервые, и им было очень интересно узнать, как много общего сохранилось в культуре наших дружественных народов, ведь многие атрибуты Новруза присутствуют и в еврейских национальных праздниках.

Музыкальную часть праздника очень украсили танцы в исполнении хореографа коллектива "Берекет" Зивы Амировой-Нусуевой, которая не только танцевала, но и провела мастер-класс для желающих выучить основные элементы азербайджанского танца. Все участницы вечера с большим удовольствием танцевали под азербайджанскую музыку.

По окончании торжества директор АКЦ "АзИз" Егяна Сальман поблагодарила всех участников и устроителей мероприятия, и особенно Рэйчел Авраам за её усилия по пути мира и сотрудничества между еврейским и азербайджанским народами.