AzTV покажет фильм, посвященный 31 марта - Дню геноцида азербайджанцев

Азербайджанское Телевидение (AzTV) подготовило художественно-документальный фильм, посвященный 31 марта - Дню геноцида азербайджанцев, сообщили Day.Az в отделе Социального медиа и связей с общественностью AzTV.

События в фильме "Приговор" (Hökm) происходят в Баку. В экранной работе, повествующей о кровавых мартовских днях 1918 года, отображено сопротивление мирного населения города, объединившегося в борьбе против армяно-дашнакских отрядов. Самая сложная и основная часть этой борьбы до входа в город турецкой армии легла на плечи гочу. Сколотив добровольческие отряды из числа мирных жителей, они сражались до последней пули, а когда заканчивались пули, в ход шли кинжалы и шашки, чтобы дать отпор врагу.

Одним из бакинских гочу был юноша по имени Наджафгулу. В фильме особо подчеркивается его мужественная борьба с дашнаками.

После установления в Азербайджане советской власти Наджафгулу вместе с еще двенадцатью бакинских гочу, были схвачены по ложному обвинению в убийстве революционера Али Байрамова. Их несправедливо приговорили к высшей мере наказания - расстрелу.

В художественно-документальном фильме отражена также сцена принятия гочу тяжелого решения - в случае поражения бросить в море женщин и девушек, которых они защищали до последней капли крови. Один из старейшин озвучивает этот план: "Если не приведи Аллах, мы проиграем эту войну, то бросим наших женщин и девушек в море", подчеркивая тем самым степень важности для каждого азербайджанца чести женщин, которых они защищают.

Режиссер фильма - Заур Зейнал, автор сценария - Лейла Кадырзаде, оператор - Агшин Рзаев, руководитель проекта - Гамид Асадзаде.

Фильм "Приговор" будет показан по AzTV 31 марта, в 18:30.

Стоит отметить, что AzTV, являющееся первым и старейшим телеканалом Азербайджана, начало вещание 14 февраля 1956-го года. Передачи этого канала, осуществляющего трансляцию 24 часа в сутки, сегодня можно смотреть во многих странах мира.

Корреспондентские пункты Азербайджанского Телевидения функционируют в Европе, Турции, на Северном Кипре, в России, Украине, Америке, Канаде, Средней Азии, Грузии, Восточной Азии и Китае. С 2013 года начало свою деятельность бюро Арабских стран и Северной Африки.

С февраля 2004 года обеспечена более качественная трансляция AzTV в европейских странах. В результате установки специалистами Производственного Объединения "Телерадио" на комплексе телевышки цифровой станции TV-Up-link, передачи Азербайджанского Телевидения транслируются в Европу посредством спутника Hot Bird и SESAT, в Северную Америку через спутник Galaxy 25, а в Азию - Turksat 1C. С 2013 года канал вещает посредством спутника Azerspace-1.

В 2007-ом году Азербайджанское Телевидение было удостоено медали "Европейское качество" за технический уровень вещания на Европу.

С 2021-го года AzTV начало трансляцию в формате HD.