1 апреля в Гёйгёльском национальном парке пройдет "День открытых дверей".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева.

"Гёйгёльский национальный парк был создан распоряжением Президента Азербайджана от 1 апреля 2008 года в целях защиты окружающей среды, сохранения редких видов флоры и фауны и развития экотуризма", - сказала она.

Бабаева отметила, что в национальном парке посетители смогут полюбоваться видами живописной природы, уникальными природными ландшафтами. Здесь организованы десять маршрутов для различных возрастных категорий, в том числе туристы смогут отдохнуть в отведенных для пикников местах.