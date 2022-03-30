Сколько пандемических медучреждений функционирует в Азербайджане?

В настоящее время в Азербайджане продолжают функционировать семь из 46 пандемических медицинских учреждений, сообщает Day.Az со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В сообщении отмечается, что в целях оптимизации и эффективного использования всех видов ресурсов в связи с резким снижением числа инфицированных коронавирусом приостановлена деятельность некоторых пандемических учреждений, в том числе Детской инфекционной больницы №7, госпиталя модульного типа МЧС, Центральной больницы Губинского района, Клинического медицинского центра, госпиталя модульного типа в Гяндже, Центральной больницы Сабирабадского района в качестве пандемического медучреждения.

Центральная больница Масаллинского района частично продолжает свою деятельность. Также организуется направление пациентов с COVID-19 в другие медучреждения на соответствующей территории, говорится в сообщении.

В информации отмечается, что в Баку и на Абшероне продолжают функционировать четыре пандемических медучреждения - "Ени Клиника", Центральный таможенный госпиталь, больница модульного типа в поселке Мухаммедли, НИИ легочных заболеваний, в западном регионе - Центральная больница Агдашского района и больница в поселке Кюр Шамкирского района, а в южном регионе - Центральная больница Масаллинского района.