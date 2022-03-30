Арестован заслуженный художник Азербайджана Рашад Алекперов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил адвокат Адам Мамедов.

Он сообщил, что изготовивший 16-метровую статую Имадеддина Насими Алекперов Рашад Беюкага оглу привлечен в качестве обвиняемого по статьям 192.1 (незаконное предпринимательство), 247 (нарушение правил охраны окружающей среды при выполнении работ) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

"Несмотря на то, что он обвиняется в менее тяжких преступлениях, не уклоняется от приглашений органа предварительного следствия, сегодня по решению Бинагадинского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста", - сказал адвокат.