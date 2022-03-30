Врач о снижении роста инфицированных ковидом в Азербайджане

В Азербайджане постепенно снижается уровень заражаемости коронавирусом.

Об этом сказал Trend в среду инфекционист-гепатолог Мардан Алиев, передает Day.Az.

"Однако это не означает полного прекращения распространения вируса. Основной причиной снижения заболеваемости является ускоренный процесс вакцинации в стране", - сказал он.

Он отметил, что второй дозой вакцины привито подавляющее большинство граждан. Вакцинированных третьей дозой также достаточно много.

"Рекомендуем нашим гражданам вакцинироваться", - сказал он.

Отметим, что в Азербайджане за последние сутки выявлены 62 случая заражения коронавирусом, вакцинацию прошли 16 678 человек.