В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, на горячую линию "112" МЧС поступила информация о том, что в Ясамальском районе Баку легковой автомобиль марки "Toyota" упал в овраг и требуется помощь спасателей. Прибывшие на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска МЧС извлекли из поврежденного автомобиля и передали по назначению тело одного человека (личность устанавливается).