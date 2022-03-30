https://news.day.az/society/1448717.html В Баку автомобиль упал в овраг, есть погибший
В Баку автомобиль упал в овраг, есть погибший
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, на горячую линию "112" МЧС поступила информация о том, что в Ясамальском районе Баку легковой автомобиль марки "Toyota" упал в овраг и требуется помощь спасателей. Прибывшие на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска МЧС извлекли из поврежденного автомобиля и передали по назначению тело одного человека (личность устанавливается).
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