https://news.day.az/society/1448720.html Процедура приобретения льготного жилья в Азербайджане была полностью прозрачна - ФОТО
Процедура приобретения льготного жилья в Азербайджане была полностью прозрачна - ФОТО
В Азербайджане на продажу выставили льготное жилье. Учитывая большой спрос азербайджанского общества к льготному жилью, было важно обеспечить, чтобы процедура приобретения льготного жилья была полностью прозрачна.
Стоит отметить, что Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) Азербайджана добилась поставленной задачи. Так, MİDA опубликовала статистические данные в связи с выставленными на продажу квартирами.
Day.Az со ссылкой на Госагентство представляет статистику в связи с выбором 442 квартир, выставленных на продажу на втором этапе в Ясамальском жилом комплексе.
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