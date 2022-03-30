Граждане проявили большой интерес к льготным квартирам в Азербайджане

Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана организовало процедуру выбора льготного жилья в Ясамальском жилом комплексе в Баку.

Как передает в среду Trend, в процедуре выбора 442 квартир приняли участие 8 939 человек.

Из-за повышенного спроса на льготные квартиры процесс завершился за короткое время.