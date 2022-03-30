https://news.day.az/society/1448742.html Граждане проявили большой интерес к льготным квартирам в Азербайджане
Граждане проявили большой интерес к льготным квартирам в Азербайджане
Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана организовало процедуру выбора льготного жилья в Ясамальском жилом комплексе в Баку.
Как передает в среду Trend, в процедуре выбора 442 квартир приняли участие 8 939 человек.
Из-за повышенного спроса на льготные квартиры процесс завершился за короткое время.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре