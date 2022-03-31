В Азербайджане обнаружен труп молодой девушки

В жилом доме в Мингячевире обнаружено тело девушки.

Как передает Day.Az со ссылкой на publika.az, Ахмедова Айтекин Афлатун гызы 1993 года рождения, проживающая в садовом районе Гюнешли города Мингячевир, скончалась от отравления угарным газом в ванной комнате своей квартиры.

Ее тело нашли родственники.

По факту ведется расследование.

Отметим, что Ахмедова состоит на учете в Мингячевирском психиатрическом диспансере с 2019 года.