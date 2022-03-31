https://news.day.az/society/1448783.html В Азербайджане обнаружен труп молодой девушки
В Азербайджане обнаружен труп молодой девушки
В жилом доме в Мингячевире обнаружено тело девушки.
Как передает Day.Az со ссылкой на publika.az, Ахмедова Айтекин Афлатун гызы 1993 года рождения, проживающая в садовом районе Гюнешли города Мингячевир, скончалась от отравления угарным газом в ванной комнате своей квартиры.
Ее тело нашли родственники.
По факту ведется расследование.
Отметим, что Ахмедова состоит на учете в Мингячевирском психиатрическом диспансере с 2019 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре