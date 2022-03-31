https://news.day.az/society/1448794.html Вниманию желающих поступить в вузы
Вниманию желающих поступить в вузы
3 апреля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные экзамены.
Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ.
Отмечено, что экзамены пройдут в Баку, Шеки, Лянкяране, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Абшеронском, Газахском, Шамкирском, Бардинском, Сабирабадском, Гейчайском, Кюрдамирском, Сальянском, Джалилабадском, Хачмазском районах и Нахчыванской АР.
Ожидается, что экзамены будут сдавать более 26 тысяч абитуриентов (учащихся).
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