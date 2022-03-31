Вниманию желающих поступить в вузы

3 апреля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные экзамены.

Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ.

Отмечено, что экзамены пройдут в Баку, Шеки, Лянкяране, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Абшеронском, Газахском, Шамкирском, Бардинском, Сабирабадском, Гейчайском, Кюрдамирском, Сальянском, Джалилабадском, Хачмазском районах и Нахчыванской АР.

Ожидается, что экзамены будут сдавать более 26 тысяч абитуриентов (учащихся).