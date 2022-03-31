Какой погоды ждать завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, утром и ночью местами прогнозируется туман, умеренный юго-западный ветер, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 7-10, днем - 15-18, в Баку ночью - 8-10, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков, утром и ночью местами прогнозируется туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11, днем - 20-25 градусов тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 10-15 градусов тепла.