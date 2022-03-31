Сколько азербайджанцев покинули Украину?

Около 20 тысяч наших соотечественников покинули Украину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ - министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

По его словам, около четырех тысяч азербайджанцев покинули Украину через территорию Польши.

"Мы благодарны польской стороне за созданные для этого условия", - сказал Байрамов.