https://news.day.az/society/1448904.html Сколько азербайджанцев покинули Украину? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Сколько азербайджанцев покинули Украину? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Около 20 тысяч наших соотечественников покинули Украину.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ - министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.
По его словам, около четырех тысяч азербайджанцев покинули Украину через территорию Польши.
"Мы благодарны польской стороне за созданные для этого условия", - сказал Байрамов.
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