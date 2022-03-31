https://news.day.az/society/1448964.html В Азербайджане молодой мужчина поиздевался над щенком - ВИДЕО
В Азербайджане молодой мужчина поиздевался над щенком - ВИДЕО
В азербайджанском сегменте Сети распространились кадры, свидетельствующие о жестоком обращении с животным, передает Day.Az.
Утверждается, что видео сделано в Сабирабадском районе
На нем видно, как молодой мужчина издевается над щенком, привязав к его шее веревку.
Пользователи соцсетей возмутились такой жестокостью по отношению к животному и потребовали привлечь живодера к ответственности.
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