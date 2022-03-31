В Азербайджане молодой мужчина поиздевался над щенком

В азербайджанском сегменте Сети распространились кадры, свидетельствующие о жестоком обращении с животным, передает Day.Az.

Утверждается, что видео сделано в Сабирабадском районе

На нем видно, как молодой мужчина издевается над щенком, привязав к его шее веревку.

Пользователи соцсетей возмутились такой жестокостью по отношению к животному и потребовали привлечь живодера к ответственности.