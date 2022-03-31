В Азербайджане установлены сроки внесения в подсистему "Zəfər" сведений о лицах со званием "Ветеран войны"

Установлены сроки внесения в подсистему "Zəfər" сведений о лицах со званием "Ветеран войны".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим были внесены изменения в постановление Кабинета министров Азербайджана об утверждении "Положения о порядке и условиях присвоения званий ветерана войны, ветерана Вооруженных сил и ветерана труда и образца, эскиза и описания соответствующих удостоверений".

В соответствии с постановлением, подписанным премьер-министром Али Асадовым, минобороны, МВД, минюст, МЧС, Госпогранслужба, СГБ, Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу, Госслужба специальной связи и информационной безопасности и Госагентство по охране стратегических объектов Азербайджана обеспечат включение сведений о категориях лиц, предусмотренных в пунктах 10 и 11 части 1 указанного Положения, в подсистему "Zəfər" централизованной электронной информационной системы минтруда и соцзащиты населения в срок не позднее пяти рабочих дней после присвоения звания ветерана войны и вручения соответствующего удостоверения ветерана.