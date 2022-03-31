В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлены 56 случаев заражения коронавирусом, 24 человека вылечились, один - скончался, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 791 932 случая заражения коронавирусной инфекцией, 781 889 человек вылечились, 9 692 - скончались, число активных больных составляет 351.

За последние сутки в стране проведены 4 489 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 701 673.