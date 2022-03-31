Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 14 612 человек, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 994, вторую - 1 483, три и более - 11 415, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 720 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 456 322. Первую дозу вакцины получили 5 324 386, вторую - 4 824 633, три и более - 3 078 608, бустерную дозу после положительного результата теста - 228 695 человек.