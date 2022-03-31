На этой улице в Баку ограничат движение

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана обратилось к водителям.

Как передает Day.Az, в обращении сообщается, что в связи с проведением ремонтных работ на проспекте Азадлыг города Баку с 09:00 2 апреля до 09:00 3 апреля будет частично ограничено движение транспорта в Бинагадинском районе от улицы Аджеми Нахчывани до проспекта Зии Буньядова, а в Сабаильском районе от улицы Шамиля Азизбекова до улицы Шамси Бадалбейли.

"Просим водителей отнестись с пониманием к проводимым работам, проявить внимательность во время ремонтно-восстановительных работ и соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения", - говорится в обращении.