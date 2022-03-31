Какой будет погода в Азербайджане в апреле?

В апреле среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близкой к климатической норме, местами чуть выше нормы. Месячное количество осадков также будет близким к климатической норме, сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Ожидается, что в первой половине первой декады месяца погодные условия на территории страны будут стабильными, умеренными, температура воздуха будет постепенно повышаться.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха прогнозируется на уровне 11-14 градусов тепла, что близко к климатической норме и немного выше. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов, днем - ​​13-18 градусов тепла, в отдельные дни - 23-28 градусов тепла. Месячное количество осадков будет близким к климатической норме (норма - 23-33 мм), местами несколько превышать ее.

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской АР ожидается на уровне 12-16 ​​градусов тепла, что близко к климатической норме и немного выше. Ночью температура воздуха составит 8-13 градусов, в отдельные дни - до 3 градусов мороза, днем - ​​15-20 градусов тепла, в отдельные дни - 25-30 градусов тепла. Месячное количество осадков будет близким к климатической норме (норма - 34-59 мм).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалинском, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кельбаджарском, Дашкесанском, Гедабейском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 6-10 градусов тепла, что в пределах климатической нормы. Ночью температура воздуха составит 5-10 градусов тепла, в отдельные дни - 0-3 градусов мороза, днем - ​​10-15 градусов тепла, в отдельные дни - 18-23 градуса тепла. Месячное количество осадков будет близким к климатической норме (норма - 54-83 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Газахском, Гянджинском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах ожидается на уровне 12-15 градусов тепла, что близко к климатической норме и немного выше. Ночью температура воздуха составит 7-12 градусов тепла, днем ​​- 14-19 градусов тепла, в отдельные дни - 22-27 градусов тепла. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма - 31-54 мм). В отдельные дни ожидается усиление осадков.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызынском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах среднемесячная температура воздуха составит 10-13 градусов тепла, что близко к климатической норме и немного выше. Ночью температура воздуха составит 6-11 градусов тепла, в отдельные дни - до 5 градусов мороза, днем - ​​11-16 градусов тепла, в отдельные дни - 20-25 градусов тепла. Месячное количество осадков будет близким к климатической норме, а местами немного ее превышать (норма - 29-126 мм). В отдельные дни ожидается усиление осадков.

В низменных районах - Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Бейлагане, Сабирабаде, Билясуваре, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Сальяне, Нефтчале - среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 13-16 градусов тепла, что близко к климатической норме. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, днем ​​- 14-19 градусов тепла, в отдельные дни - 25-30 градусов тепла. Месячное количество осадков будет близким к климатической норме, а местами несколько выше (норма - 30-49 мм). В отдельные дни ожидается усиление осадков.

Среднемесячная температура воздуха в Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах ожидается на уровне 10-14 градусов тепла, что близко к климатической норме и немного выше. Ночью температура воздуха составит 7-12 градусов тепла, днем - ​​13-18 градусов, в отдельные дни - 22-27 градусов тепла. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма - 41-72 мм). В отдельные дни ожидается усиление осадков.