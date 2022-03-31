Стали известны личности погибших и раненых в обрушившейся школе в Нахчыване

Как сообщалось ранее, в результате обрушения 31 марта около 12:00 в ходе проводимых работ по реконструкции части здания средней школы №3 в поселке Нехрам Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики (НАР) на месте происшествия погибли трое рабочих Бабекского районного управления Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, один человек был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Как сообщили Day.Az в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате поисково-спасательных мероприятий среди обломков было обнаружено тело еще одного погибшего.

Погибшие - Гадир Сулейманов (2000 г. р.), Гасан Алиев (1972 г. р.), Ибрагим Магеррамов (1961 г. р.), Асаф Рустамов (1988 г. р.).

Пострадавший - Алы Алиев (1996 г. р.).

В Бабекской районной прокуратуре продолжается расследование по данному факту. Общественности будет предоставлена дополнительная информация.