Завершилась регистрация на конкурс "Yüksəliş"

Завершился этап регистрации на конкурс "Yüksəliş" (Восхождение), сообщает Day.Az.

Регистрация началась 17 февраля 2022 года и завершилась 31 марта 2022 года в 18:00. За этот период были зарегистрированы 12 299 человек. Из них 8495 - мужчины, 3804 - женщины. 3203 кандидата принимали участие также в первом конкурсе.

В период с 21 февраля по 11 марта представители рабочей группы конкурса посетили 22 региона с целью обеспечения доступа населения в регионах к участию в конкурсе, оказания технической поддержки на этапе регистрации, информирования о конкурсе. В целом среди зарегистрированных участников больше всего кандидатов из Баку, Сумгайыта, Гянджи. Возрастной диапазон для участия в конкурсе составляет 21-51 год. Среди подавших заявки 39 кандидатов в возрасте 21 года и три кандидата в возрасте 51 года.

В настоящее время рабочая группа конкурса осуществляет проверку сведений зарегистрированных лиц. Участников ждет первый экзамен онлайн-этапа на общие знания. На экзамене будут представлены 4 блока вопросов по истории, географии, литературе и культуре Азербайджана и стран мира, а также по современным тенденциям в областях права и экономики, 25 вопросов по каждому блоку. 20 победителей конкурса ожидают консультации в сфере личной карьеры от топ-менеджеров крупных компаний и государственных деятелей, включение в резервный банк кадров и денежное вознаграждение в размере 20 000 манатов.

Отметим, что конкурс "Yüksəliş" был учрежден распоряжением Президента Азербайджана от 26 июля 2019 года с целью выявления перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, а также для формирования в стране резервного банка кадров.