3 апреля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет очередные экзамены.

Day.Az представляет со ссылкой на ГЭЦ перечень экзаменов:

Первый этап экзамена для выпускников прошлых лет; вступительные экзамены в высшие учебные заведения по V группе специальностей и в колледжи на базе 11-летнего образования; дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников этого года, желающих принять участие в экзамене по языку, отличному от иностранного языка на выпускном экзамене; экзамен по дополнительному языку обучения для выпускников этого года, желающих сдать экзамен по языку, отличному от языка на выпускном экзамене; выпускной экзамен для учащихся 11-х классов, которые по разным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах, проведенных в марте, и обратились в ГЭЦ; выпускной экзамен для лиц, желающих завершить 11 класс экстерном; выпускной экзамен для выпускников 11-х классов прошлых лет, которые по разным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах, проведенных в марте, и обратились в ГЭЦ.

Экзамены пройдут в Баку, Шеки, Лянкяране, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Абшеронском, Газахском, Шамкирском, Бардинском, Сабирабадском, Гёйчайском, Кюрдамирском, Сальянском, Джалилабадском, Хачмазском районах и Нахчыванской АР.

Экзамены начнутся в 10.00.