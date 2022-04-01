24-27 марта 2022 года Европейский Молодежной Парламент Азербайджана (AGP) организовал 8-ю Национальную Отборочную конференцию Genesis. 24-26 марта 2022 года конференция прошла в Европейской Азербайджанской Школе.

Genesis - 8-ая Национальная Отборочная Конференция, организованная Европейским Молодежным Парламентом Азербайджана, прошла с 24 по 27 марта. На конференции приняли участие 130 участников из Азербайджана и Европы. На конференции обсуждались 8 тем, среди них такие темы как молодежное предпринимательство, искусственный интеллект, борьба с дезинформацией и другие. Написанные нашей молодежью резолюции были обсуждены в формате парламентской ассамблеи.

Одной из целей национальных отборочных конференций является отбор 15 участников для отправки делегации из Азербайджана на международные сессии Европейского Молодежного Парламента. В этом году 15 лучших делегатов, выбранных на Genesis будут отправлены на 96-ую международную сессию в Риге (Латвия) и 97-ую международную сессию в Кортрейке (Бельгия).

Европейский Молодежный Парламент функционирует в более чем 40 странах Европы и является одной из крупнейших платформ для молодежи. Целью организации является поддержка открытого обсуждения и дебатов на социальные, политические, экономические и культурные проблем в мире.