В Баку сгорел амбар

В столичном здании, в котором расположены офисные помещения и магазины, вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в Бинагадинском районе столицы сгорела деревянная перегородка на площади 8 кв. м и различные продукты питания на складе магазина общей площадью 271 кв. м, расположенного под крышей здания общей площадью 750 кв. м, частично застроенного различными помещениями (офисами и магазинами).

От воздействия высокой температуры были повреждены один платежный терминал и один кондиционер. Остальная часть магазина и другие прилегающие объекты были изолированы от огня.

Пожар был потушен.