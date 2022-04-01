https://news.day.az/society/1449194.html В Баку сгорел амбар
В Баку сгорел амбар
В столичном здании, в котором расположены офисные помещения и магазины, вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в Бинагадинском районе столицы сгорела деревянная перегородка на площади 8 кв. м и различные продукты питания на складе магазина общей площадью 271 кв. м, расположенного под крышей здания общей площадью 750 кв. м, частично застроенного различными помещениями (офисами и магазинами).
От воздействия высокой температуры были повреждены один платежный терминал и один кондиционер. Остальная часть магазина и другие прилегающие объекты были изолированы от огня.
Пожар был потушен.
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