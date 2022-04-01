Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, утром местами прогнозируется туман, умеренный южный ветер, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 7-10, днем - 15-19, в Баку ночью - 8-10, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков, утром и ночью местами прогнозируется туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11, днем - 24-29, в горах ночью - 1-6, днем - 12-17 градусов тепла.