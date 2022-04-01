Между АМИ Trend и Национальным информагентством Узбекистана подписан Меморандум о взаимопонимании

Сегодня подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Агентством международной информации (АМИ) Trend и Национальным информационным агентством Узбекистана (УзА) - одной из авторитетных узбекских медиа-организаций.

В соответствии с подписанным меморандумом, УзА и АМИ Trend будут осуществлять взаимный обмен новостями.Меморандум подписали заместитель генерального директора АМИ Trend Руфиз Хафизоглу и первый заместитель генерального директора Национального информационного агентства Узбекистана Собир Шукуров.

Выступая на церемонии подписания, депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова подчеркнула, что в результате усилий Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой, направленных на развитие отечественных медиа, сегодня СМИ, пресса Азербайджана вступили в большой этап развития. Заместитель генерального директора АМИ Trend Руфиз Хафизоглу и первый заместитель генерального директора Национального информационного агентства Узбекистана Собир Шукуров, в свою очередь, отметили, что меморандум будет способствовать дальнейшему развитию связей между медиа Азербайджана и Узбекистана. Это сотрудничество между агентствами позволит информировать о реалиях Узбекистана и Азербайджана как читателей в этих странах, так и международную общественность на многих языках.

Национальное информационное агентство Узбекистана выпускает новости на 10 языках.Оно знакомит широкую читательскую аудиторию с новостями, охватывающими социально-политическую, экономическую, культурную сферы как в Узбекистане, так и на международном уровне.

Следует отметить, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева, поддерживая развитие в Азербайджане профессиональных и независимых СМИ, всегда уделяют заботу и внимание журналистике в стране. В результате сегодня азербайджанские СМИ находятся на новом этапе развития.

Азербайджанская пресса старается выполнять свои обязанности по донесению до мира правды об Азербайджане, его продвижению на международной арене.

Сотрудничество между АМИ Trend и ИА УзА будет способствовать развитию независимых медиа и профессиональной журналистики в Азербайджане и Узбекистане.