АМИ Trend и Национальное информагентство Узбекистана планируют расширить обмен опытом в сфере медиа
Агентство международной информации (АМИ) Trend и Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА) планируют расширить обмен опытом в сфере медиа.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный редактор Национального информационного агентства Узбекистана Гайрат Хонназаров.
Отметим, что сегодня был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между АМИ Trend и Национальным информационным агентством Узбекистана.
По словам Хонназарова, подписание данного меморандума послужит улучшению обмена информацией, а также будет способствовать обмену опытом между сотрудниками двух информационных агентств.
"Считаю, что нашим агентствам есть чему поучиться друг у друга", - cказал Хонназаров.
По его словам, данный меморандум будет способствовать большему освещению Узбекистана в международных СМИ.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре