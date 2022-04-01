АМИ Trend и Национальное информагентство Узбекистана планируют расширить обмен опытом в сфере медиа

Агентство международной информации (АМИ) Trend и Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА) планируют расширить обмен опытом в сфере медиа.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный редактор Национального информационного агентства Узбекистана Гайрат Хонназаров.

Отметим, что сегодня был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между АМИ Trend и Национальным информационным агентством Узбекистана.

По словам Хонназарова, подписание данного меморандума послужит улучшению обмена информацией, а также будет способствовать обмену опытом между сотрудниками двух информационных агентств.

"Считаю, что нашим агентствам есть чему поучиться друг у друга", - cказал Хонназаров.

По его словам, данный меморандум будет способствовать большему освещению Узбекистана в международных СМИ.