Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 12 879 человек, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 909, вторую - 1 240, три и более - 10 115, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 615 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 469 201. Первую дозу вакцины получили 5 325 295, вторую - 4 825 873, три и более - 3 088 723, бустерную дозу после положительного результата теста - 229 310 человек.